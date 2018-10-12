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حوادث

ضبط 7 عاطلين بأسوان بحوزتهم إستروكس ومواد وأقراص مخدرة وأسلحة نارية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:43 م
ضبط متهمين - ارشيفية
ضبط متهمين - ارشيفية
شاذلى عبد الفتاح
شن رجال الأمن بأسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 7 عاطلين بحوزتهم 3.5 كيلو من نبات البانجو المخدر، علاوة على 260 قرصًا مخدرًا ، و 200 جرام من جوهر الحشيش ، فضلًا عن 120 جرام إستروكس ، بجانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار.

وحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

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