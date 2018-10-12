ضبط 7 عاطلين بأسوان بحوزتهم إستروكس ومواد وأقراص مخدرة وأسلحة نارية

شن رجال الأمن بأسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين على القانون.



وأسفرت الحملة، عن ضبط 7 عاطلين بحوزتهم 3.5 كيلو من نبات البانجو المخدر، علاوة على 260 قرصًا مخدرًا ، و 200 جرام من جوهر الحشيش ، فضلًا عن 120 جرام إستروكس ، بجانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار.



وحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.