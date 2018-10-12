انطلاق اللقاء الرياضى لمراكز الرواد بشرم الشيخ بمشاركة 9 محافظات

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات اللقاء الرياضي المجمع لمراكز الرواد رجال فوق سن 40 عاما والمقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بنادي شرم الشيخ الرياضي والذي تنفذه الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر الجاري.





وقال محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء إن عدد مراكز الرواد المشاركه من 9 محافظات وهم ( القاهرة ‘ بورسعيد ‘ الإسماعيلية ‘ دمياط ‘ شمال سيناء ‘ السويس ‘ القليوبية ‘ الفيوم ‘ جنوب سيناء) بعدد 180 مشاركا في رياضات خماسي كرة القدم ‘ كرة طائرة ‘ تنس طاولة .



