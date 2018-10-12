مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادثين متفرقين بالبحيرة

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادثي تصادم متفرقين داخل نطاق محافظة البحيرة.



وكان مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادثين، وتبين أن الحادث الأول أسفر عن مصرع كل من "مصطفى. ع . ج" (50 عاما – بالمعاش)، و"عادل.ف.ا" (72 عاما – بالمعاش)، ونجله محمد (40 عاما – تاجر)، مقيمون بالإسكندرية، وإصابة شخص آخر، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الدولي الساحلي اتجاه الإسكندرية بالقرب من كوبري الملاحة بإدكو.



أما الحادث الثاني، فأسفر عن مصرع "نبيل. خ . ع" (31 عاما – موظف)، و"حسن. خ . ش" (19 عاما – عامل) مقيمان بمركز أبوحمص، وإصابة شخص آخر، نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق قرية بسنتواى – أبوحمص (فرعي) أمام قرية أبو هواش أبوحمص.



تم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات، وتحررت محاضر بالحادثين، وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق.

