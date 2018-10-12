نيابة الخارجة تحقق في وفاة طفل داخل مركز شباب جورماشين

تواصل النيابة العامة بالخارجة في الوادى الجديد التحقيق في وفاة الطفل يوسف محسن جاد الرب، 14 عاما، صعقا بالكهرباء أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية داخل مركز شباب قرية جورمشين 7 التابع لمركز باريس.



وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إيقاف النشاط الرياضى بمركز شباب قرية جورمشين 7 لحين انتهاء التحقيقات والمتابعة الخاصة بالواقعة، بالإضافة إلى إغلاق أي منشأة رياضية أو مركز شباب لا تتوافر بها وسائل الأمن التام لحماية الرواد أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة.



وشدد على ضرورة تشكيل لجان للمتابعة المستمرة والمرور على جميع الملاعب بمراكز الشباب والأندية لمراجعة الوصلات الكهربائية وإعداد تقرير متكامل عن وسائل الأمان المتكاملة بالأندية ومراكز الشباب.

