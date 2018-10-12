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حوادث

أمطار خفيفة على دمياط

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:32 م
امطار - ارشيفية
امطار - ارشيفية
مصطفى الرماح
تداول عدد من المواقع الإخبارية خبر سقوط أمطار على محافظة دمياط مما أدى إلى تجمع كميات من المياه ببعض الشوارع وإعاقة الحركة المرورية الأمر الذى لم يحدث .

و تعود حقيقة الواقعة إلى سقوط أمطار خفيفة على المحافظة مما أدى إلى بعض تجمعات المياه الخفيفة التى لم تؤثر على حركة المرور .

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بمتابعة الحالة بينما قامت أجهزة المحافظة بشفط هذه المياه والحالة الآن مستقرة بكافة المحاور.

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