أمطار خفيفة على دمياط

تداول عدد من المواقع الإخبارية خبر سقوط أمطار على محافظة دمياط مما أدى إلى تجمع كميات من المياه ببعض الشوارع وإعاقة الحركة المرورية الأمر الذى لم يحدث .



و تعود حقيقة الواقعة إلى سقوط أمطار خفيفة على المحافظة مما أدى إلى بعض تجمعات المياه الخفيفة التى لم تؤثر على حركة المرور .



ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بمتابعة الحالة بينما قامت أجهزة المحافظة بشفط هذه المياه والحالة الآن مستقرة بكافة المحاور.



