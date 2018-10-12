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حوادث

ضبط عاطل قدم مستندات مزورة لجهة قضائية بالبحيرة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:49 م
القبض علي متهم
القبض علي متهم
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتقديم مستندات مزورة منسوبة للوحدة المحلية بأبو المطامير بالبحيرة لإحدى الجهات القضائية المعنية بالنظر فى دعوة قضائية ضده.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام المدعو/صبحى.ج.م - مواليد 1986 – عاطل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة - سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية "مبانى" بتزوير إفادة منسوب صدورها إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بالبحيرة تفيد إزالة المبانى المخالفة "خلافًا للحقيقة"، وتحمل خاتم شعار الجمهورية "مزور"، وتقديمها بملف القضية المُشار إليها ، والتى قضى فيها بإيقاف الحكم الصادر ضده.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن البحيرة تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأنه تحصل على تلك الإفادة من المدعو/محمد.ض.م ، والمحبوس حاليًا على ذمة التحقيقات فى قضية "تزوير أوراق رسمية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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