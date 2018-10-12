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أسعار اليوم.. الدولار يسجل 17.84 جنيه للشراء.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 بـ 527 جنيها للجرام.. وتراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 7.50 جنيه للكيلو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:57 م
صدى البلد
أسعار اليوم:
- الدولار مقابل الجنيه نحو 17.84 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع
- الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يسجل نحو 527 جنيها
- تراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 7.50 جنيه للكيلو

شهدت أسعار السلع والمنتجات اليوم، الجمعة 12-10-2018، استقرارا نسبيا في جميع الأسواق، عدا المعدن النفيس، الذي واصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، فبالنسبة لأسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم، سجل سعر اليورو 20.66 جنيه للشراء و20.81 جنيه للبيع في ارتفاع حوالي 10 قروش عن الأمس، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 17.84 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.62 جنيه للشراء، و23.79 جنيه للبيع، بارتفاع بلغ 30 قرشا عن سعره أمس.

وارتفعت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2018، ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 614 جنيهًا.

وسجل الجرام عيار 18 نحو 527 جنيها، وبلغ سعر الجرام بعيار 14 نحو 409 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 702 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و911 جنيها.

وشهدت أسعار الخضراوات، استقرارا خلال تعاملات، اليوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018، في أسواق العبور والجملة.

وتراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 7.50 جنيهات للكيلو، والبطاطس بين 5.8 إلى 7 جنيهات، والبصل بين 4 إلى 5.5 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة مابين 3و6 جنيهات، والفاصوليا بـ13 جنيها، والفلفل الرومي بـ8 جنيهات، والخيار بـ3 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البامية الى 13 جنيهًا، والباذنجان البلدي بـ4 جنيهات، والفلفل الألوان بـ27 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة فسجلت المانجو الكيت سعرا يتراوح بين 12 إلى 18 جنيهًا، والعويسي الأعلى جودة من 24 لـ30 جنيها، والخوخ المستورد 20 جنيها، والجوافة 5 جنيهات والرمان 6 جنيهات، والتين 11 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح فبلغ سعر كيلو التفاح الأمريكي 22 جنيها، والتفاح الجولدن 20 جنيها، والتفاح اللبناني 18 جنيها، والبلح الرملي 6 جنيهات، والبلح السلمي بـ15 جنيها.

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