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حوادث

ضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار بمنزل فى البدرشين

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:45 م
عصابة - ارشيفية
عصابة - ارشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالإشتراك مع آخر بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بإحدى المساكن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام " صاحب مخبز – 45 سنن بأعمال حفر بمسكنه بناحية دهشور دائرة مركز شرطة البدرشين بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتبين عدم تواجده ، وأمكن ضبط ( 5 عمال لإثنين مهم معلومات جنائية ، عاطل) ، حال قيامهم بأعمال حفر ، وعثر على (حفرة بقطر 2 متر وبعمق 5 أمتار يتخللها بعض الشواهد الأثرية " كسر فخار ، حجر جيرى" ، الأدوات المستخدمه فى الحفر ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة نظير حصولهم على مقابل مادى من المتهم المذكور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لتولى التحقيقات ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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