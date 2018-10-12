مستشار ترامب يزور روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الشهر الحالي

يعتزم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، القيام بجولة خارجية تشمل زيارة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الشهر الحالي.



وذكر راديو (سوا) الأمريكي، اليوم /الجمعة/ ، أن بولتون سيتوجه في الـ 20 من أكتوبر الحالي إلى روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا للاجتماع مع مستشاري الأمن القومي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في تلك الدول .



