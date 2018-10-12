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أخبار العالم

مستشار ترامب يزور روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الشهر الحالي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:40 م
مستشار الرئيس الأمريكي
مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون
أ ش أ
يعتزم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، القيام بجولة خارجية تشمل زيارة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الشهر الحالي.

وذكر راديو (سوا) الأمريكي، اليوم /الجمعة/ ، أن بولتون سيتوجه في الـ 20 من أكتوبر الحالي إلى روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا للاجتماع مع مستشاري الأمن القومي ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في تلك الدول .

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