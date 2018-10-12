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فن

هنيدي يسخر من الأشخاص العميقة على السوشيال ميديا بهذه الطريقة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:43 م
صدى البلد
مريم صليب
سخر النجم محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من الشخصيات التي تدعي الثقافة والعمق على مواقع التواصل الاجتماعي وينشرون بعض المضامين التافهة.

وكتب هنيدي تغريدة على حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "لما تكون عامل نفسك عميق على تويتر وفيسبوك بس أنا اصلا تافه"، متحدثا عن شخصية محيي الشرقاوي التي قام بأدائها في فيلم فول الصين العظيم ساردا قصة الفيلم بأسلوب جاد جدا على الرغم من أن الشخصية كانت كوميدية للغاية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال كان مسلسل "أرض النفاق" الذي خاض به النجم محمد هنيدي السباق الرمضاني في العام الماضي.

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