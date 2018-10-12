الهلال الأحمر ينفذ خطة لإخلاء مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات .. صور

في إطار التعاون بين الهلال الأحمر المصري ووزارة التربية والتعليم تم أمس تنفيذ خطة إخلاء لمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات بالجيزة وقد قام بتنفيذها فريق من متطوعي برنامج صحة وسلامة.



شملت الخطة مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها في حالة حدوث كارثة في المدرسة واستدعى الأمر إلى إخلاء الطلاب من فصولهم مثل الزلازل والحرائق، والهدف من خطة الإخلاء هو الانسحاب الآمن بحيث يتم إخلاء كل الطلاب من الفصول وتقليل احتمالية وقوع اصابات بين الطلبة والمدرسين. وقد بلغ عدد الطالبات المشاركات في خطة الإخلاء 2500 طالبة.



وجدير بالذكر أن برنامج صحة وسلامة التابع للهلال الأحمر المصري يهدف إلى تدريب وتوعية طلاب وطالبات المدارس على مواجهة الطوارئ والاسعافات الأولية والسلوكيات الصحية.