استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث.. نصار: نهدف لزيادة التنافسية والوصول للعالمية.. فريد: إحلال المنتجات المحلية كبديل عن المستوردة.. و220 مليون دولار صادرات خلال 8 أشهر

نستهدف تأهيل وتطوير صناعة الأثاث للمنافسة عالميا

220 مليون دولار صادرات القطاع خلال الـ8 شهور الاولي من 2018

حسام فريد:

زيادة التشبيك بين سلاسل الموردين والشركات المصنعة للمنتجات



أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن تطوير صناعة الأثاث يحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة وتأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة بهذه الصناعة تؤهلها للمنافسة والانتشار بالأسواق الاقليمية والعالمية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الاثاث والاخشاب باتحاد الصناعات والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث والذي تم خلاله استعراض استراتيجية تنمية وتطوير صناعة الاثاث وتعزيز صادراته.



حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.



وقال الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق الاستدامة لقطاع الأثاث من خلال زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة وإنشاء علامة تجارية تميز قطاع الاثاث المصري محليا وعالميًا،لافتا إلى أن الاستراتيجية تركز على تطوير جودة انتاج الاثاث والصناعات المغذية والارتقاء بمنظومة التصميم وفقا للمعايير الدولية ودعم وتطوير مهارات العمالة.



ونوه نصار إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة صادرات القطاع للاسواق الخارجية وتفعيل منظومة إحلال الواردات وهو ما يسهم في توفير النقد الاجنبي،مشيرا إلى أن صادرات قطاع الاثاث بلغت خلال الـ 8 شهور الاولي من العام الجاري حوالي 220 مليون دولار.



من جانبه،أكد المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن قطاع الاثاث يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسية ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات من هذا القطاع ، حيث أن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيسهم في الارتقاء بتنافسية هذا القطاع واجراء عملية التشبيك بين سلاسل الموردين والشركات المصنعة للمنتجات تامة الصنع وهو ما سيسهم في إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة .



وأشار المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها بالتنسيق بين المركز وغرفة صناعة الاثاث والمجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع إحدي كبريات الشركات الاستشارية المصرية ، لافتا الي ان الاستراتيجية الجديدة تستهدف الارتقاء بالصناعات القائمة وتوطين هذه الصناعة الهامة بمحافظات الصعيد خاصة وانها تتركز حاليا في محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري .



ونوه المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الاثاث والاخشاب باتحاد الصناعات إلى أن إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الاثاث في مصر يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير والمنتشر في كافة محافظات مصر، مؤكدًا علي اهمية الدور الحيوي لوزارة التجارة والصناعة واجهزتها التابعة في متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية مع كافة الجهات المعنية .



وطالب بضرورة تفعيل منظومة التمويل في مجال التسويق والمعارض بقطاع صناعة الاثاث الي جانب التوسع في تمويل شراء الالات والمعدات المستخدمة في هذه الصناعة.



وبدوره أشار المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري لصناعة الاثاث إلى أن إيجاد استراتيجية واضحة لتعزيز صادرات الاثاث المصري الي الاسواق الخارجية يمثل ركيزة اساسية لاحداث طفرة في معدلات صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة وان جودة المنتج المصري تلقي قبول ورواج في العديد من الاسواق الخارجية منها السوق الامريكي والكندي والدول الأوروبية وعدد كبير من الدول العربية ، منوهًا في هذا الإطار الي أن السوق الافريقي يمثل أحد أهم الاسواق المستهدفة امام منتجات الاثاث المصري .



وأشاد درياس بجهود وزارة التجارة والصناعة في حماية الصناعة المصرية من الممارسات الضارة للتجارة الدولية وبصفة خاصة داخل السوق المحلي ، حيث ساهمت القرارات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية في تحول عدد كبير من مستوردي الاثاث الي انشاء مصانع والتركيز علي التصنيع المحلي بدلًا من الاستيراد.