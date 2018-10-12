عميد سياسة واقتصاد القاهرة: ندعم الأنشطة الطلابية بأكثر من 40 ألف جنيه

أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، دعم إدارة الكلية للأنشطة الطلابية بكافة أشكالها.





وأوضح محمود فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" ، أن الكلية دعمت رعاية الشباب بتكلفة تخطت الـ40 ألف جنيه ؛ لتوفير كافة الخدمات التى يحتاجونها لافتا إلى، توفير الكلية مخرج مسرحي لتدريب الطلاب وإنتاج أفضل العروض.





وكانت لجنة تحكيم ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي قد أعلنت جوائز المسابقة، حيث فاز طلاب جامعة القاهرة بعدد من جوائز الملتقى والذي عقد في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر 2018.



