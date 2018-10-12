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تعليم

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: ندعم الأنشطة الطلابية بأكثر من 40 ألف جنيه

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:09 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، دعم إدارة الكلية للأنشطة الطلابية بكافة أشكالها.

وأوضح محمود فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" ، أن الكلية دعمت رعاية الشباب بتكلفة تخطت الـ40 ألف جنيه ؛ لتوفير كافة الخدمات التى يحتاجونها لافتا إلى، توفير الكلية مخرج مسرحي لتدريب الطلاب وإنتاج أفضل العروض. 

وكانت لجنة تحكيم ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي قد أعلنت جوائز المسابقة، حيث فاز طلاب جامعة القاهرة بعدد من جوائز الملتقى والذي عقد في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر 2018.

وقد فاز من طلاب جامعة القاهرة بالجائزة الأولى من جوائز لجنة التحكيم الخاصة للممثلين كلا من يوسف مصطفى و رنا سيد و جهاد محمد، عن دورهم في مسرحية "ليلة القتلة" من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.

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