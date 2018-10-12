غرفة شركات السياحة بأسوان: موسم مبشر.. ووصول نسبة الإشغال إلى 70%.. واستعدادات مكثفة للاحتفال بتعامد الشمس.. صور

= صناعة السياحة تمثل دائمًا الإقتصاد السريع لزيادة الدخل القومى

= إستعدادات متواصلة بأسوان للموسم السياحى الجديد

= غرفة شركات السياحة: موسم مبشر بالخير ووصول نسبة الإشغالات لنحو 70 %

= وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يتفقدون المواقع الأثرية



صناعة السياحة تمثل دائمًا الإقتصاد السريع لزيادة الدخل القومى، وخلال الموسم الجديد الذى نستقبله حاليًا نجد كل الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها ليكون موسما سياحيا قويا وتعود معه المعدلات السياحية العالمية السابقة.



وفى محافظة أسوان عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية والمشتى العالمى، تتمتع بتنوع المنتج من خلال أنماط سياحية عديدة من السياحة البيئية والعلاجية والترفيهية، إلى جانب النيلية والمحميات الطبيعية، علاوة على الصيد والسفاري، فضلًا عن "الثقافية والأثرية"، فكل ذلك يجعل منها قبله للسائحين ليقوم بزيارة هذه المحافظة العريقة ذات المكانة التاريخية والحضارية الخالدة.



ومن جانبه أكد خيرى محمد رئيس غرفة السياحة وشركات السفر بأسوان، بأن هذا الموسم بشائره واضحة، والتى تؤكد بأنه ستحدث به طفرة كبيرة فى زيادة أعداد السائحين وخير دليل على ذلك بأنه توجد حجوزات كثيرة للشركات السياحية المختلفة، بجانب قيام أكثر من 150 رئيس شركة ومنظم للرحلات السياحية يمثلون إتحاد الشركات البلجيكية بعقد المؤتمر السنوى لإتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV) فى أسوان والأقصر فى الفترة من 28 سبتمبر المنقضى حتى 2 أكتوبر الجارى والذى يعتبر بداية حقيقية قوية لإنجاح هذا الموسم.



وتابع رئيس غرفة السياحة وشركات السفر بأسوان بأن زيارة ميلانيا ترامب للأهرامات بمصر تعتبر أيضًا فاتحة خير ورسالة هامة بأن مصر أمنة وللتأكيد على مدى الأمان والإستقرار الذى تنعم به مصرنا الحبيبة حاليًا لنجذب الآلاف من السائحين والزائرين من مختلف بقاع العالم ومن كافة الجنسيات.



وأضاف "خيرى"، أن نسبة إشغالات الفنادق السياحية بأسوان حاليًا تصل لنحو 70 % لتشهد إرتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضى، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة مع إحتفالات تعامد الشمس فى 22 أكتوبر القادم لتصل لنحو 90 أو 95 % بإذن الله.



وتوجد هناك إستعدادات مكثفة لإحتفالات التعامد حيث أنه منذ بداية شهر أكتوبر وحتى الآن زار المعبد مايقارب من 4 آلاف زائر من مختلف الجنسيات.



فيما أجرى الدكتور العنانى وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جولة تفقدية فى بداية أكتوبر الحالى بعدد من المعالم والمواقع السياحية داخل نطاق مدينة أسوان شملت معابد فيله ومنطقة المسلة الناقصة الأثرية ومتحف النوبة والسوق السياحى للإطمئنان والتأكد من جاهزية هذه المواقع لإستقبال السائحين والزائرين مع الموسم الجديد.



بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال زيارتها لأسوان أن الوزارة تعتمد على أساليب حديثة فى الترويج للمناطق السياحية بمصر على مستوى دول العالم حيث أنه يتم الإستعداد لنقل إحتفالية التعامد بمعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية بشكل مختلف هذا العام بالتزامن مع مرور 50 عامًا على نقله حيث أنه سيتم الإعتماد على المنصات الرقمية والترويج الديجيتال فى نقل الإحتفالية للوصول إلى أكبر قطاع من السائحين بالعالم، كما سيتم التنسيق مع وزارتي الآثار والطيران لتسهيل وزيادة رحلات الطيران لمشاهدة الإحتفالية لإستقبال أكبر عدد من الزائرين.