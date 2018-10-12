تنفيذ 750 حكما في حملة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 750 حكمًا، شملت "149 جزئيًا، و23 مستأنفا، و380 غرامات و194 مخالفة، و 3 سرقة تيار كهربائي".



ورسخت الحملات الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.