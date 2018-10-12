المنصورة يتأهل لدور الـ 16 في الكأس..والكنانى يحلم بالصعود..فيديو

أقيمت مباريات دور ال32 من بطولة كأس مصر بمشاركة 14 فريق من الدوري الدرجة الثانية والثالثة ويتبقى مباراة واحدة لفريق الجزيرة المطروحي أمام المصري البورسعيدي وستقام الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.



وأسفرت المواجهات حتى الآن عن فوز فرق الممتاز إلا أن المنصورة الذي يلعب في الدرجة الثانية كان له رأي آخر فقد حقق الفوز على فريق الداخلية بركلات الترجيح ليكون الفريق الوحيد الذي يمثل الدرجة الثانية والثالثة في بطولة الكأس .



صعد المنصورة الى دور ال16 من بطولة كأس مصر بركلات الترجيح وتألق حارس مرماه عاطف نصحي وهو الآن على موعد مع فريق إنبي .



للمنصورة تاريخ كبير في بطولة كأس مصر حيث استطاع موسم 1995/1996 إقصاء الزمالك عن البطولة بقيادة ياسر الكنانى عندما كان لاعبا في الفريق و أنهى أبناء ميت عقبة الشوط الأول من اللقاء بثنائية نظيفة إلا أن المنصورة في الشوط الثاني سجل هدفين عن طريق تامر بجاتو لتذهب المباراة لركلات الترجيح ويفوز المنصورة .



الموسم كان استثنائيا بالنسبة لفريق المنصورة فقد حقق الفوز في الدوري على الأهلي والزمالك والإسماعيلي ووصل للمركز الثالث ووصل لنهائي الكأس أمام الأهلي وخسر 3/1 .



القدر قد أبعدنا عن هذا السيناريو لأن المنصورة والأهلي اذا واصلوا انتصاراتهم يتقابلان في دور نصف النهائي البطولة وسيلتقي الزمالك إذا وصل للنهائي.



ويواصل المنصورة تحقيق انجاز كبير حيث لم يتعرض الفريق البرتقالي لأي هزيمة هذا الموسم في الدوري والكأس ليؤكد على قوته واستطاعته منافسه كبار دوري الأضواء والشهرة .



ويعد المنصورة من المرشحين بقوة في مجموعته للصعود للدور الممتاز بقيادة مديره الفني ياسر الكنانى