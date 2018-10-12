حصل "صدى البلد" على اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم، بمنطقة المريوطية.



وكان حريق هائل التهم خردة حي الهرم بترعة المريوطية، حيث أتى على جميع مكوناته، دون الإعلان عن أي إصابات أو وفيات حتى الآن.



وتفاجأ سكان منطقة المريوطية بتصاعد ألسنة دخان من أحد المخازن المقامة على ترعة المريوطية، ما دعاهم لتفقد الأمر واستدعاء قوات الحماية المدنية.



وأدى الحادث إلى توقف حركة السير أعلى الطريق الدائري، في الاتجاهين نتيجة شدة الحريق وتصاعد ألسنة النيران والدخان الكثيف.



وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التي وصلت للسيطرة على الحريق، وما زالت عمليات السيطرة المدنية على الحريق قائمة.