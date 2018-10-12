ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:45 م
حريق بمخزن اشغالات
حريق بمخزن اشغالات حي الهرم
ندي حمودة - أحمد مهدي
حصل "صدى البلد" على اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم، بمنطقة المريوطية.

وكان حريق هائل التهم خردة حي الهرم بترعة المريوطية، حيث أتى على جميع مكوناته، دون الإعلان عن أي إصابات أو وفيات حتى الآن.

وتفاجأ سكان منطقة المريوطية بتصاعد ألسنة دخان من أحد المخازن المقامة على ترعة المريوطية، ما دعاهم لتفقد الأمر واستدعاء قوات الحماية المدنية.

وأدى الحادث إلى توقف حركة السير أعلى الطريق الدائري، في الاتجاهين نتيجة شدة الحريق وتصاعد ألسنة النيران والدخان الكثيف.

وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التي وصلت للسيطرة على الحريق، وما زالت عمليات السيطرة المدنية على الحريق قائمة.
اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم
اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم
اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم
اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم

ترشيحاتنا

1.5 مليار يورو القيمة السوقية للاعبى منتخبات الدورة الرباعية بالسعودية

بعد 7 جولات.. أهلي 99 يواصل الصدارة.. وصالح هداف البطولة

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام سوازيلاند

حقيقة الصورة المتداولة لـ شعبان عبد الرحيم في المستشفى

مصطفى بكري: سيناريو ريجيني الإيطالي يتكرر بقضية خاشقجي

القابضة للنقل: مصر تتسلم 13 أتوبيسا من الصين في إطار التعاون المشترك.. فيديو

المنصورة يتأهل لدور الـ 16 في الكأس..والكنانى يحلم بالصعود..فيديو

اتحاد الكرة ينهى أزمة زوجة مدرب منتخب مصر قبل لقاء سوازيلاند

لمدة يوم .. طالبة مصرية سفيرة لسويسرا بالقاهرة .. صور

مدحت طه: هدف الجونة أربك حسابات الأهلي.. والفوز يعكس شخصية البطل

أول تعليق من الوفد على تصريحات أبو شقة حول الحياة بـ 5 جنيهات

اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

الدفاع المدني: جار السيطرة على حريق مخزن إشغالات حي الهرم.. صور

بدء مراسم حفل الزفاف الملكي للأميرة يوجينى حفيدة الملكة إليزبيث.. صور

أناقة ملكية .. شاهد إطلالات الحضور بحفل زفاف الأميرة يوجيني

تعبت من ضغوط الحياة.. 10 أفكار لتحويل البلكونة إلى غرفة استجمام

فيديو

شاهد..حفل زفاف حفيدة الملكة إليزابيث في مقر إقامة الأسرة المالكة
اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم
القابضة للنقل: مصر تتسلم 13 أتوبيسا من الصين في إطار التعاون المشترك.. فيديو
أسامة الأزهري: تجديد الخطاب الديني ضرورة مجتمعية يلح عليها الواقع .. فيديو
غادة والي: ندعم صغار منتجين الحرف اليدوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟