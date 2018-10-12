ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه عاطل لسرقة الدراجات البخارية بدوائر أقسام ومراكز القليوبية والجيزة.



كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة قليوب مفادها قيام كل من "عاصم.خ. ر" مبيض محارة و"علي. س.ع"،عاطل و"رمضان. ا. ع" بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات البخارية بأسلوب قص الضفيرة



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال ترددهم على دائرة القسم لممارسة نشاطهم الإجرامي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقات دراجات بخارية بدوائر أقسام ومراكز القليوبية والجيزة وتولت النيابة التحقيق.

