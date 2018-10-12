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حوادث

إزالة 64 حالة إشغال طريق وضبط 27 قضية تموينية في حملة بالإسكندرية..صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:05 م
حملة امنية مكبرة
حملة امنية مكبرة بالإسكندرية
أحمد عبد العزيز
شنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة بمنطقة الموقف الجديد بكرموز، لإزالة التعديات والإشغالات وضبط الخارجين عن القانون.

جاءت الحملة التي شارك فيها إدارات البحث الجنائي والمرافق وشرطة الكهرباء بتوجيهات من اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 64 حالة إشغال طريق متنوعة، و17 "تندة مخالفة"، و18 واقعة سرقة تيار كهربائي و27 قضية تموينية.

كما تم ضبط 3 قضايا حيازة سلاح أبيض، و5 هاربين من أحكام بالحبس،فضلا عن قضيتين اتجار في الأقراص المخدرة والحشيش.
إزالة 64 حالة إشغال طريق وضبط 27 قضية تموينية في حملة بالإسكندرية..صور
إزالة 64 حالة إشغال طريق وضبط 27 قضية تموينية في حملة بالإسكندرية..صور

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