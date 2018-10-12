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حوادث

ضبط عاطلين خنقا فتاة بعد اغتصابها بشبرا الخيمة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:02 م
ضبط متهمين - ارشيفية
ضبط متهمين - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية فى كشف غموض واقعة إختفاء فتاه، حيث تبين اعتداء سائقى توك توك عليها وقتلها وتم تحديد وضبط الجناة.

تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا من "محمود.أ" 45 سنة، سايس جراج، ومُقيم بعزبة أبوالعلا كساب، وزوجته "سيدة .ع" 39 سنة، ربة منزل بغياب نجلتهما " رحمة" 12 سنة، طالبة، حيث خرجت لشراء احتياجات للمنزل ولم تعد.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بالقليوبية توصلت جهوده إلى معلومات أفادت بمشاهدة المتغيبة تستقل مركبة توك توك برفقة مجهولين فى وقت معاصر لاختفائها، وبتكثيف الجهود تم تحديدهما وهما "م.ع" 29 سنة، و"و.م" 26 سنة، سائقى توك توك، ومُقيمان عزبة ناصر دائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وتم إعداد عدة أكمنة أسفر أحدها عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا باستدراج المتغيبة والتوجه بها إلى منطقة طرح النهر المجاورة لترعة الإسماعيلية دائرة القسم وتناوبا التعدى عليها جنسيا وعقب ذلك قاما بخنقها فأوديا بحياتها وتركاها وفرا هاربين، وأرشدا عن مكان جثتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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