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رياضة

ترشيح لجنة دوري المحترفين الإماراتي لجائزة الأفضل في آسيا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:06 م
صدى البلد
ملك موسي
أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ومنظمة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية عن ترشيح لجنة دوري المحترفين الاماراتي لجائزة أفضل دوري في القارة ضمن الاتحادات المتطورة.

واختير دوري الخليج العربي ضمن أفضل عشرة بطولات للدوري في القارة في قائمة ضمت عددًا من أعرق المسابقات المحلية في آسيا من دول كاليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وأستراليا والصين وتايلند وأوزبكستان.

تم تقييم المرشحين في 11 جانب من ضمنها الإدارة، الأداء المالي، المسابقات، التسويق والترويج والإعلام والاتصال، وركزت نتائج التقييم على الجوانب الإدارية والتنظيمية بصورة أكبر من الجانب الفني للدوري.

وسوف يُكشف لاحقًا عن قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين عن كل فئة، وبحيث يتم دعوتهم لحضور حفل جوائز مؤسسة صناعة الرياضة في آسيا 2018، والذي يقام في بانكوك يومي 19 و20 نوفمبر المقبل.

وكانت لجنة دوري المحترفين قد فازت بجائزة أفضل منظمة كرة قدم، معترف بها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن مسابقة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية العام الماضي.

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