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المحافظين: تدريب وتثقيف الفتيات محور عملنا الفترة المقبلة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:07 م
صدى البلد
كتب: معتز الخصوصى
قالت نجوى إبراهيم، عضو اللجنة التنسيقية للمرأة بحزب المحافظين، إن اليوم العالمى للفتاة تكريس لحقوق كل مرأة على مستوى العالم ويحدث كل عام فى 11 أكتوبر بمقر الأمم المتحدة، وفى هذا اليوم يتم اختيار موضوع معين يخص الفتاة يتم مناقشته.

وأوضحت "إبراهيم" فى بيان صحفى له ، أن هناك 6.1 مليون فتاة مقبلين على دخول سوق العمل، وإنطلاقا من مبادئ الحزب التى نسعى على تحقيقها على أرض الواقع فاللجنة التنسيقية للمرأة بصدد العمل على تأهيل الفتيات فى المجتمع المصرى من خلال حملات توعوية وتثقيفية الفترة المقبلة من خلال تعريف الفتيات بالمبادئ الأساسية لسوق العمل.

وأردفت، أن اللجنة تعمل أيضا على تعريف الفتيات بطرق البحث عن وظيفة وكيف يكونوا قادرين على المنافسة وتطوير مهاراتهم وسلوكياتهم، هذا إلى جانب تعريفهم بقانون العمل وحقوقهم المشروعة التى كفلها لهم القانون.

وتابعت، أن اللجنة بصدد تعليم الفتيات كيفية مواجهة سوء المعاملة والاستغلال والتحرش الجنسى فى مجال سوق العمل، كل هذه الأساسيات ستتعلمها الفتاة من أجل رفع مستوى وعيها وتثقيفها قبل الإقدام على الدخول فى سوق العمل، بالاضافة إلى طريقة عمل السيرة الذاتية بطريقة احترافية وتعريف وتفتيح مداركهم فى البحث عن وظائف جديدة.

ونوهت، أن "تنسيقية المرأة" ستنظم الفترة المقبلة ورش عمل وفعاليات طبية ودورات للشابات تناقش القضايا الشائكة التى تواجه الفتاة، كما إننا نعمل حاليا على كافة المناحى من صحة وتثقيف وتدريب وسياسة للفتاة، وكل ما نصبو إليه حاليا هو إضافة بند فى قانون العمل يخص التحرش الجنسى بالفتاة فى ميدان العمل.

يذكر أن اليوم العالمي للفتاة هو الاحتفال الدولى الذى أعلنته الأمم المتحدة في 11 أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.

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