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برلمان

موازنة البرلمان تناقش أجندتها التشريعية.. 21 أكتوبر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:00 ص
موازنة البرلمان
موازنة البرلمان
أمينة الدسوقى
قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه من المقرر عقد أولى اجتماعات اللجنة، مع بداية الجلسات العامة لمجلس النواب، في 21 أكتوبر الجاري.

وتابع الفقى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع سيتناول وضع أجندة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، كما سيتم تحديد الأولوية التشريعية، ومناقشة القوانين الهامة التى يحتاجها الشارع المصرى.

ومن المقرر أن تعود الجلسة العامة للبرلمان للانعقاد، يوم 21 أكتوبر المقبل، بعدما انتهت الجلسة السابقة من انتخابات اللجان النوعية والاستقرار على تشكيل الهيئات المكتبية لـ25 لجنة فرعية بالمجلس.

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