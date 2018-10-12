استجابة لصدى البلد: حى المرج يشن حملة نظافة موسعة على شارع مؤسسة الزكاة



وفى إطار ما نشره صدى البلد استجاب حى المرج لشكاوى المواطنين المقدمة على الموقع والتى يتضررون فيها من انتشار القمامة بشارع مؤسسة الزكاة.



طالب المسئولون بالحى المواطنين التعاون مع أجهزة الحى وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بالسلوك الحضارى حفاظا على المظهر الحضارى للحى.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

فى إطار حملة خليك زى آدم قام حى المرج اليوم برفع القمامة والمخلفات بشارع مؤسسة الزكاة.