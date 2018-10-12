أول تعليق من الوفد على تصريحات أبو شقة حول الحياة بـ 5 جنيهات

نفي حزب الوفد ما تداوله عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من تعليق منسوب للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب قوله إن «5 جنيهات تكفى المواطن غدا وعشا» وذلك خلال لقائه مع جمعية المراسلين الصحفيين الأجانب بمصر.





وقال الحزب فى بيان له اليوم إن هذه الجملة، تم تغيير سياقها، حيث كانت ردًا ساخرًا على جدل متواصل مع مراسل وكالة الأنباء الهندية الذى تعرض مرارًا لحالة ارتفاع الأسعار، فقال له المستشار بهاء أبو شقة مازحًا «الأسعار فى مصر أرخص من الهند» فرد المراسل الهندى ضاحكًا «لا.. أسعارنا أقل» وواصل رئيس الوفد المزاح معه لإنهاء الجدل قائلًا «إيه رأيك إحنا ممكن نفطر طبق فول بخمسة جنيهات» فضجت القاعة بالضحك ولم يتعامل الصحفيين الأجانب ولا المصريين مع ماقيل إلا باعتباره كلامًا الهدف منه الدعابة مع المراسل الهندى.





وتابع: فوجئنا بنشر التعليق والدعابة باعتبارهما خبرا معبرا عن الوفد ورئيسه، رغم أن الوسيلة الإعلامية الوحيدة التى قامت بنشر التعليق وصفت التعليق باعتباره دُعابة ومُزحة، ولم يكلف ناشرو صورة (البانر) على مواقع التواصل الاجتماعى انفسهم بفتح الرابط المؤدى إلى نص التعليق داخل الموقع، واكتفوا بعنوان مثير لا يعبر عن مضمون ومحتوى الخبر.





وأكد أنه من الملاحظ أن باقى مندوبى الصحف المصرية الذين تواجدوا خلال اللقاء الذى عقد مساء الخميس لم يشيروا إلى التعليق لأنهم يعلمون أنه دعابة واضحة.





وأوضح أن التركيز على دعابة لا أهمية لها تسبب فى التشويش على لقاء مثمر مع عدد كبير من مندوبي الصحف والتلفزيونات العالمية، عرض فيه رئيس الوفد موقف الحزب من قضايا مهمة وعديدة، منها موقفه من تعديل الدستور، الذى قال عنه إنه لم يٌطرح ولايمكن الحديث عن تعديل لم يتقدم أحد به فى مجلس النواب.





كما أشار إلى القوانين التى قدمها الوفد بغرض تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الحريات العامة للمواطنين، ومنها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يضمن شفافية اى عملية انتخابية أو استفتاء، وتحدث عن موقف الوفد الخاص بالرد على بيان الحكومة، حيث طالب الوفد بإجراءات صارمة لضبط الأسعار .





وتابع خلال اللقاء أن القوانين التى تقدم بها نواب الوفد لتطبيق أنظمة الحماية الاجتماعية للمواطنين فى ظل الحالة الاقتصادية الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد،خاصة وأن خطة الإصلاح الاقتصادى، وهى علاج «مُر» تحتاج إلى الاهتمام بتشريعات تطوير أنظمة التأمين الصحى والتعليم والمعاشات ووصول الدعم إلى مستحقيه بالإضافة إلى إجراءات وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.





واستطرد الحزب في بيانه "كان أول عنوان تم نشره على لسان المستشار بهاء الدين أبوشقة عقب فوزه فى انتخابات رئاسة الوفد هو أن «الطبقات الكادحة خط أحمر» فكيف لمن أعلن هذا الموقف السياسى أن يعلن عكسه؟..كما أن الوفد ورئيسه متمسكون بمبادئ الدفاع عن الطبقات الكادحة والمتوسطة التى أرسى دعائمها الزعيم مصطفى النحاس صاحب مبادرات إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالحق فى العمل والتعليم والعلاج والمعاشات والحياة الكريم.



