خبراء يحذرون من صحوة داعش .. فلول التنظيم الإرهابي توجه ضربات انتقامية في سوريا والعراق عقب انهيار الخلافة المزعومة .. والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

التنظيم فقد جميع الأراضي التى استولي عليها ماعدا 2 %

داعش عاد إلى مرحلة ما قبل إعلان الخلافة في 2014

السويداء السورية شهدت أعنف هجمات التنظيم منذ سقوط عاصمة خلافته



حذر خبراء في التنظيمات الإرهابية من محاولات فلول تنظيم داعش الإرهابي لاستعادة قوة التنظيم الذي سقطت خلافته المزعومة بتحرير مدينة الرقة السورية التى اتخذها عاصمة لمشروعه الإرهابي، وفقدانه جميع الأراضي التى استوالى عليها في سوريا و العراق باستثناء 2% منها.



ووفقا لتقرير لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، يقول خبراء إن التنظيم عاد إلى مرحلة ما قبل إعلان الخلافة في 2014، حيث يعتمد على شن حرب عصابات و إشعال صراعا طائفيا من أجل الاستحواذ على أراضي يبني عليها خلافته المزعومة، فلا يكاد يمر أسبوع، في العراق وسوريا دون أن يشن التنظيم هجوما على بلدة أو قرية.



ولفتت الوكالة إلى أن التنظيم الإرهابي شن واحدا من أعنف هجماته منذ انهيار خلافته عندما اقتحم عشرات من مقاتليه مدينة السويداء السورية وقرى مجاورة لها يسكنها أفراد ينتمون إلى الأقلية الدرزية، وأطلقوا النار على أكثر من 200 شخص واختطافوا 30 أخرين معظمهم من النساء والأطفال، وأضافت الوكالة الأمريكية أن الهجوم هز المدينة التي بقيت على هامش الحرب الأهلية السورية، وأثار المخاوف من أن الدواعش يحاولون إعادة تجميع صفوفهم.



وكذلك أشارت أسوشيتدبرس أن الشهر الماضي اقتحم الدواعش قرية غريب العراقية، وقتلوا ثلاثة من سكانها وأصابوا تسعة آخرين بعد رفض الأهالى التعاون معهم، فيما هاجموا لاحقا قرية السعدية، جنوب مدينة الموصل، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واختطاف شخص، وتوسعد هجمات التنظيم لتشمل قرى في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، وكذلك استهداف مسؤولين ورجال شرطة.



وفي المقابل، قال مسؤول عسكري إن قوات الأمن بدأت عملية واسعة النطاق في محافظة الأنبار الغربية على الحدود مع سوريا ضد الخلايا النائمة لداعش.



وحذر محللون من أن هذا يمكن أن يكون بداية لصحوة جديد للتنظيم مشابهة لتلك التي سبقت صعوده في عام 2010 ، بعد أن ظن كثيرون أن الجماعة التى سبقته "الدولة الإسلامية في العراق" قد هزمت في عام 2007، وليس من الواضح كم عدد المقاتلين الذين لا يزالون يقاتلون مع داعش إلا أن تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس الماضي ذكر أن داعش لديه ما يصل إلى 30 ألف عنصو موزعين بشكل متساو بين سوريا والعراق، وأنه مايزال يشكل تهديدا على نحو متزايد، ومن المرجح وجود جوهر التنظيم في البلدين وكذلك مؤيدين تابعين له في أفغانستان وليبيا وآسيا وإفريقيا.



ونقلت الوكالة عن هشام الهاشمي، الخبير في شؤون داعش والذي يقدم المشورة للحكومة العراقية، قوله إن عناصر التنظيم تتعامل مثلما كانت تفعل في عام 2010 قبل صعودها في العراق والذي بلغ ذروته بعد أربع سنوات، حيث استولت على مدينة الموصل التى تعد واحدة من أكبر مدن العراق، وإعلان مايسمي بـ"الخلافة الإسلامية" عبر مناطق واسعة من كلا البلدين، واتخاذ مدينة الرقة السورية عاصمة لها، وأضاف أن داعش يحاول إثبات أنه رغم خسارته السيطرة على أراضيه إلا أنه لا يزال قادر على توجيه ضربات.



وتابع الخبير أن هناك زيادة في ادعاءات التنظيم الكاذبة عن مسؤوليته عن شن هجمات تشير إلى أن فلول التنظيم تكافح من أجل الإبقاء على أهميته بعد خسارته خلافته المزعومة، وكذلك مقتل معظم الشخصيات الرئيسية المسؤولة عن دعايته، ولكن الهاشمي حذر من وجود مخاوف من لجوء التنظيم الإرهابي إلى محاولة الاستيلاء على أراضي جديدة إذ أنه لن يستطيع استعادة الأراضي التى فقدها.

