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أخبار البلد

وصول جثمان المصرى المتوفى في حادث سير بقطر الأحد.. مستندات

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:19 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
هيثم سعد الدين
يصل إلى أرض الوطن ، جثمان المواطن المصري، "محمد أحمد البدوى محمد"، من الواسطى محافظة بنى سويف، في الساعة التاسعة صباح بعد غد الأحد والمتوفى في حادث سير بقطر ، على طيران الشرق الأوسط فى الرحلة التي تغادر مطار الدوحة الساعة الثانية والثلث فجرا .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر تعليمات فورية بمجرد علمه بالحادث، لمكتب التمثيل العمالي بقسم رعاية مصالح مصر بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل الجثمان المواطن المصري، الذي توفي نتيجة حادث سير نتج عنه وفاته، فضلًا عن متابعة مستحقاته وتعويضاته.

وتلقى الوزير، تقريرًا عبر المستشار العمالي هشام كامل، أشار فيه إلي أن النيابة صرحت بدفن الجثمان، وقد تم تقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى باسم وزير القوي العاملة ، ومدير قسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة بالإنابة ، المستشارة مروة شعير ،والمكتب العمالى.
وصول جثمان المصرى المتوفى في حادث سير بقطر الأحد.. مستندات
وصول جثمان المصرى المتوفى في حادث سير بقطر الأحد.. مستندات
وصول جثمان المصرى المتوفى في حادث سير بقطر الأحد.. مستندات

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