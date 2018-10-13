ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الإفتاء: جلوس الله على العرش كالملوك كلام فاسد

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا، يقول صاحبه "هل مكان الله- تعالى- فوق العرش؟، حيث خرج علينا إمام مسجد وقال ذلك القول، مستدلًّا بسؤال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- للجارية، عندما قال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء".

وأجابت دار الإفتاء، أن من ثوابت العقيدة عند المسلمين، أن الله- تعالى- لا يحويه مكان ولا يحده زمان؛ لأن المكان والزمان مخلوقان، وتعالى الله- سبحانه- أن يحيط به شيء من خلقه، بل هو خالق كل شيء، وهو المحيط بكل شيء، وهذا الاعتقاد متفق عليه بين المسلمين لا يُنكره منهم مُنكِرٌ، وقد عبَّر عن ذلك أهل العلم بقولهم: "كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان؛ لم يتغير عما كان".

وتابعت: "القول بأن الله على العرش بمعنى الاستقرار المكاني والمماسة وأنه يجلس على العرش جلوس الملوك على كراسيِّها وعروشها، وأنه لا يملؤه كله بل يبقى من العرش أربعة أصابع، وأن الله في مكان مخلوق أو أنه يشغل حيزًا، أو أنه ينزل إلى السماء نزول انتقال وحركة فيقطع بذلك مسافة معينة، ويكون تحت العرش بعد أن كان فوقه؛ فهذه كلها عقائد المشبهة، وهي عقائد فاسدة لا يقول بها مسلم، ولا دخل للإسلام بها من قريب أو بعيد".

وأما الحديث المذكور فليس في ذلك إثبات المكان لله، وإنما ذلك لأن السماء قبلة الدعاء؛ لأن جهة العلو هي أشرف الجهات، لا أن الله محصور فيها، حاشاه سبحانه، وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا.

ترشيحاتنا

ملعقة واحدة من زيت الصبار على الريق لن تصدق ما ستفعله بك

رنيم الوليلى تلحق بنور الشربينى فى نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

متحدث البرلمان: السيسي أصاب كبد الحقيقة بوصف الإخوان خطرًا على العرب

ميلانيا ترامب تشكر الرئيس السيسي وقرينته لحفاوة استقبالها في مصر

شيري أنسي: فوائد مذهلة للجسم بعد تناول شوربة الكوارع

نور الشربينى تصعد لـ نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

اليوم.. سعفان يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل بالغربية

توفيق عكاشة يتنبأ بتدمير قطر قريبا

شاهد.. الاحتلال يستهدف رئيس حركة حماس بالقنابل المسيلة للدموع

شاهد.. لأول مرة شاب يعود للحركة بعد شلل دام 5 سنوات

زوجة الفيشاوي تخطف الأنظار في مهرجان السينما العربية

تقنية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الرئة تقلل الوفيات بنسبة 10%

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

شاهد.. رسالة منذر رياحنة لصديقه الفنان الراحل ياسر المصري
صاحب محل دواجن: المواطن بيحب يشوف الفرخة مذبوحة قدامه.. فيديو
وزير النقل: قطار فائق السرعة يربط العلمين بالعين السخنة بطول 530 كيلومتر.. فيديو
حكيم يشارك في مبادرة 100 مليون صحة باغنية اللي عايز بكرة احلي
منتجي الدواجن: الشركات الكبرى توفر 20% من الإنتاج.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟