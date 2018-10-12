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اقتصاد

على عيسى: الانتهاء من صياغة بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال المصري التونسي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:18 م
المهندس على عيسي
المهندس على عيسي
ولاء عبد الكريم
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، عن الانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون الخاص بالتشكيل الجديد واستئناف أعمال المجلس الأعمال المشترك وذلك استعدادً لزيارة تونس خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل، وذلك في سبيل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال بين مصر وتونس.

وقال المهندس علي عيسي، رئيس الجمعية أنه سيتم توقيع بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال المصري التونسي بين كل من جمعية رجال الأعمال المصريين ويمثلها عبدالعليم نوارة رئيسًا للجانب المصري، و كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية – كونكت ويمثلها طارق الشريف رئيس الكنفدرالية ورئيس الجانب التونسي فى التشكيل الجديد للمجلس وذلك خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك بالعاصمة التونسية خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.

واضاف عيسي، أن الجمعية ستنظم وفدًا لزيارة تونس وحضور اجتماعات الدورة الأولى للمجلس المشترك والمشاركة فى فعاليات الدورة 22 لمنتدى الأعمال FUTURALLIA والذى سيعقد لأول مرة فى افريقيا خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر المقبل بتونس، مشيرًا إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة 200 مؤسسة تونسية و 200 مؤسسة افريقية ومغربية وأكثر من 200 مؤسسة من باقى دول أوروبا و شرق اسيا وأمريكا من 30 دولة.

وقال عبد العليم نوارة، عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التونسي، إنه تم الاتفاق على صياغة بنود بروتوكول تشكيل المجلس الجديد والذى يتضمن 6 أهداف رئيسية.

وأضاف نوارة، أن المجلس المشترك هو كيان غير حكومي لا يستهدف الربح المادي، وإنما يصبو إلى الحفاظ على استمرارية الحوار الثنائي الاقتصادي الفعال، وتوفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأوضح أن البروتوكول وضع 6 أهداف رئيسية فى مقدمتها تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين بفرص الأعمال المتوفرة لدى الجانب الآخر، وتنمية وتوحيد علاقات الصداقة بين مجتمعي رجال الأعمال في كلا البلدين وخاصة على مستوى صانعي القرار، وتوفير الفرص للتعرف على أفضل سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، والاتصال بالجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين التونسى والمصري وتذليل العقبات التي تصادف أيًا منهم، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة ذات العائد الاقتصادي.

وتابع نوارة، أن المجلس سيعمل على الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة بما يساعد على تحسن الإنتاج المحلي المطلوب لتغطية الاحتياجات في كلا البلدين، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات الشخصية التي تنشأ أثناء الاجتماعات السنوية للمجلس، بالاضافة إلى تشجيع إقامة المشروعات المشتركة ذات الطابع الحيوي وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة، وتوفير البيانات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.

واوضح رئيس الجانب المصري بالمجلس المصري التونسي، أنه وفقًا للبروتوكول فإن للمجلس جانبان أحدهما التونسي والآخر مصري، وكل جانب يضم مجموعة مختارة من رجال الأعمال على مستوى صانعي القرار، يعملون في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة والبنوك والمؤسسات المالية والاستثمار والتأمين والسياحة والزراعة والتشييد وخبرات متخصصة في مجالات المحاماة والمحاسبة والاستثمارات المختلفة ويختار كل جانب المجموعة التي تمثل بلده.

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