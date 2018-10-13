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ديني

الإفتاء: تحير الإنسان بعد الاستخارة يشرع له التكرار

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن حالات الإنسان تختلف بعد الاستخارة: فقد يرى رؤيا تشير عليه بالاختيار، وهذه قليلة.

وأضاف الإفتاء فى ردها على سؤال (كيف نعرف جواب الاستخارة؟ أنه قد المستخير ربه إلهامًا في نفسه بخير الأمرين، ولكن هذا يكون لمن يعرف هذا الأمر. وقد يجد صدره منشرحًا على أمرٍ ما، وهذا يفعل ما يوافق الانشراح.

وتابعت: لكن قد يفقد الإنسان هذا كله، ويبقى متحيًرا، لا يدري ماذا يفعل، وهذا يُشرَع له تكرار الاستخارة، ويمكنه أيضًا استشارة أهل الخير والصلاح في الأمر الذي يقدم عليه، ثم يفعل ما أُشير به عليه، والمشورة مشروعة كما هو معلوم.

ونوهت بأنه على كل الأحوال فما مضى فيه بعد ذلك وتَمَّ يكون هو المختار له ولو رأى فيه شيئًا بعد ذلك لم يعجبه في الظاهر؛ فإن لله تعالى في الأمور حِكَمًا خَفِيَّةً قد لا تظهر للعبد إلا بعد حين.

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