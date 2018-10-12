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تعليم

جامعة كفرالشيخ تنظم دورة تدريبية لتعليم اللغة العربية بسنغافورة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:16 م
صدى البلد
محمود زيدان
نظمت جامعة كفر الشيخ دورة تدريبية في سنغافورة في الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر لتدريب وتأهيل مدرسي اللغة العربية وبعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة سنغافورة الوطنية المتخصصين في تدريس اللغات، إضافة إلى المهتمين باللغة العربية من أعضاء لجنة الفتوى السنغافورية وغيرهم.

وافتتح فعاليات الدورة كل من الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة والدكتور محمد أبو الخير سفير مصر في سنغافورة بحضور سفراء كل من المملكة العربية السعودية ودوله الإمارات العربية ودولة أوزبكستان وقنصل سلطنة عمان وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والثقافي في سنغافورة. 

وعقدت الدورة التدريبية في مقر منظمة الجمعية التي تضم الجالية الإسلامية في سنغافورة ، وشهدت فعاليات الدورة حضور 400 من معلمي اللغة العربية لتنمية مهاراتهم وسط حفاوة كبيرة من قبل الحضور معربين عن سعادتهم بحضور أعضاء الوفد المصري ومشاركتهم في الدورة. 

وقال القمري، إن هذا النشاط يأتي في إطار جهود الجامعة لتعليم اللغة العربية ودعم المتحدثين بها في شرق أسيا لكى تكون جسرا للتواصل والتقارب بين الشعوب وتبادل الثقافات وتعزيز دور مصر الثقافي في هذه الدول.

كما قام رئيس الجامعة بزيارة عدد من مؤسسات الخدمات الاجتماعية بسنغافورة للتعرف على أساليب الرعاية الحديثة الخدمات المتقدمة في هذه المؤسسات مثل حضانة الأطفال ودار رعاية المسنين ومركز تأهيل متعاطي المخدرات المحكوم عليهم في الشهور السته الأخيرة من العقوبة لإكسابهم مهارات تؤهلهم لسوق العمل.
جامعة كفرالشيخ تنظم دورة تدريبية لتعليم اللغة العربية بسنغافورة
جامعة كفرالشيخ تنظم دورة تدريبية لتعليم اللغة العربية بسنغافورة
جامعة كفرالشيخ تنظم دورة تدريبية لتعليم اللغة العربية بسنغافورة

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