جامعة كفرالشيخ تنظم دورة تدريبية لتعليم اللغة العربية بسنغافورة

نظمت جامعة كفر الشيخ دورة تدريبية في سنغافورة في الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر لتدريب وتأهيل مدرسي اللغة العربية وبعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة سنغافورة الوطنية المتخصصين في تدريس اللغات، إضافة إلى المهتمين باللغة العربية من أعضاء لجنة الفتوى السنغافورية وغيرهم.





وافتتح فعاليات الدورة كل من الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة والدكتور محمد أبو الخير سفير مصر في سنغافورة بحضور سفراء كل من المملكة العربية السعودية ودوله الإمارات العربية ودولة أوزبكستان وقنصل سلطنة عمان وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والثقافي في سنغافورة.





وعقدت الدورة التدريبية في مقر منظمة الجمعية التي تضم الجالية الإسلامية في سنغافورة ، وشهدت فعاليات الدورة حضور 400 من معلمي اللغة العربية لتنمية مهاراتهم وسط حفاوة كبيرة من قبل الحضور معربين عن سعادتهم بحضور أعضاء الوفد المصري ومشاركتهم في الدورة.





وقال القمري، إن هذا النشاط يأتي في إطار جهود الجامعة لتعليم اللغة العربية ودعم المتحدثين بها في شرق أسيا لكى تكون جسرا للتواصل والتقارب بين الشعوب وتبادل الثقافات وتعزيز دور مصر الثقافي في هذه الدول.



