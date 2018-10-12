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حوادث

إصابة 3 فى مشاجرة بين مجموعة بلطجية بميدان المحطة بالمحلة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:20 م
اللواء طارق حسونه
اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية
أحمد على
سيطرت حالة من الرعب والفزع الشديدين على وجوه المئات من أهالي ومواطني مدينة المحلة بسبب اندلاع مشاجرة بين مجموعه من البلطجية والخارجين على القانون بميدان المحطة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم وسط معارك كر وفر الأمر الذي قذف الرعب فى نفوس المواطنين خشية تعرض حياتهم للخطر وهو ما أدى إلى سقوط 3 مصابين بجروح وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام .

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية الذي أمر بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهمين المتورطين فى المشاجرة .

وأعرب أهالي ومواطني ميدان المحطة عن استيائهم وغضبهم الشديدين جراء غياب رجال الشرطة وتأخرهم عن مجابهة البلطجية أثناء اندلاع المشاجرة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بسرعة وضبط المتهمين فى المشاجرة .

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