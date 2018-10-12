معركة بالشباشب داخل مدرسة بالخصوص.. فيديو

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه تم تصويره من داخل أحد فصول مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بالخصوص.





وأظهر هذا الفيديو حالة من الهرج والعنف داخل أحد الفصول، حيث نشبت معركة بالشباشب داخل الفصل بمشاركة عدد من السيدات وبعض التلميذات، وسط حالة من الغياب التام لإدارة المدرسة وعدم وجود أي محاولات للسيطرة على هذا الوضع المؤسف.





ومن جانبهم عبر مشاهدو هذا الفيديو عن استيائهم الشديد، حيث تساءل محمد علي في التعليقات: "فين امن المدرسه والمشرفين والمدير ؟"، وقال سيد عبده: "مدارس الخصوص أسوأ مدارس بها كل شيء مباح ومتاح"، فيما أكد هاني النمس شبل: "للأسف المدرسة دي كدا من زمان ومفهاش نظام".







