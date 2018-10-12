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محمد مجاهد: دستور 2014 ينص على الاهتمام بالتعليم الفنى.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:26 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إن التعليم الفنى فى مصر متأخر جدًا، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين الوضع بالنسبة للتعليم الفنى، موضحًا أن كل المؤشرات الاقتصادية العالمية تتوقع أن ينهض الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.

وأضاف "مجاهد"، خلال حديثه ببرنامج "نهاية الأسبوع" المذاع على فضائية "دريم"، أن المادة الـ20 فى دستور 2014 تنص على ضرورة اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفنى والمهنى ليصبح على مستوى عالمى من الجودة ويحقق متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن استراتيجية 2030 اعتمدت على تلك المادة بالنسبة لملف التعليم الفنى.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم تهتم لتحقيق تعليم فنى ذو مستوى عالمى، لافتًا إلى أنه يتم إنشاء الجامعات التكنولوجية لتطويره، مفيدًا بأن مصر بها قوة بشرية كبيرة يجب استغلالها بشكل جيد.

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