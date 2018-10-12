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ثقافة

أبو كبسولة يستقبل جمهوره بالإسكندرية لأسبوعين

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مد عرض "أبو كبسولة "من إنتاج فرقة الإسكندرية لـ15 ليلة جديدة للمرة الثالثة على التوالي وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض.

يذكر أن عرض " أبو كبسولة" قد تم افتتاحه في عيد الأضحى المبارك، وحقق نجاحا جماهيريا منذ افتتاحه، والعرض مستمر يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام التاسعة مساء على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

ويدور فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع اخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تماما، وتتوالى الأحداث.

"أبو كبسولة " من بطولة مصطفى أبو سريع، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبد الشفيع، أحمد السيد وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع، ديكور وملابس وائل عبدلله، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.

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