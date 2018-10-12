ضبط شخصين استوليا على بطاقات دفع إلكتروني لعملاء البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى الإستيلاء على بيانات مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى وإستغلالها فى إتمام العديد من عمليات الشراء من مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت.



البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى القطاع القانونى بأحد البنوك التجارية بورود العديد من الإعتراضات من عملاء البنوك الأجنبية لإستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة الكترونية وهواتف محمولة لدى إحدى شركات التسويق الإليكترونى ، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها.



تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وتوصلت التحريات أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة شخص ينتحل إسم "مروان" - غير محدد البيانات - يستخدم برامج وتطبيقات للتخفى على شبكة الإنترنت وإتمام عمليات شراء لأجهزة إلكترونية مرسلة لإحدى شركات التسوق الإلكترونى ، بإستخدام بيانات البطاقات المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط كل من المدعو/أمجد.أ.ع - مواليد 1998 ، طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة والمدعو/مروان.أ.م - مواليد 2001 – طالب ، مقيم بالقاهرة حال قــدوم الثانى لإستلام بعض المشتروات بذات الأسلوب وبإرشاده تم ضبط الأول ، وبحوزته (هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترف الأول بأنه يمارس نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى بالإشتراك مع أشخاص آخرين من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعى دون معرفته بهؤلاء الأشخاص بإستخدام الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وتتضمن تلك الرسائل والمحادثات بيانات العديد من البطاقات المستولى عليها



وأضاف بإستخدامه تلك البيانات فى الدخول على مواقع التسوق الالكترونى وإجراء العديد من عمليات الشراء بأسماء بعض معارفه وأصدقائه والذى يقتصر دورهم ومنهم الثانى على مقابلة مندوب شركة التسوق الإلكترونى لاستلام المشتريات وأقر بالتصرف بالبيع فى بعض الأجهزة الالكترونية وإحتفاظه بالبعض الآخر بمسكنه وبإرشاده تم ضبط (2 هاتف محمول ، جهاز "لاب توب" 2 جهاز ألعاب إلكترونية " بلاى ستيشن" ، عدد من الأجهزة والمقتنيات والمتعلقات الشخصة).



بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الأول تبين إحتوائه بما يلى( العديد من بيانات بطاقات الدفع الالكترونى المستولى عليها والأرقام السرية الخاصة بعمليات الشراء، محادثات ورسائل متبادلة بينه وأحد الاشخاص تحوى بيانات بطاقة دفع الكتروني وكذا الأرقام السرية للشراء من على شبكة الانترنت ، وجود صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تتم بداخلها محادثات بين أشخاص أجانب حول العمليات الاحتيالية وطرق إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المسروقة للشراء وإستخدامها على شبكة الانترنت ، عدد من التطبيقات والبرامج الخاصة بعمليات التخفى وإنتحال الشخصيات الوهمية أثناء التصفح على شبكة الانترنت).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.