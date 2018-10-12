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مرأة

تعرف على حقيقة تسبب نوع من البصل في الإصابة بالسرطان

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:01 م
هذا النوع من البصل
هذا النوع من البصل يسبب السرطان
اسماء محمد
أثار موضوع القشرة السوداء للبصل وعلاقته بالسرطان وأمراض الكبد جدلا كبيرا بين المصريين خلال الفترة الماضية، مما استوجب علينا معرفة الحقيقة ممن نسبت له هذه الأخبار.

وقال الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن هذا الأمر أثار الذعر بين عدد كبير من الناس، والحقيقة أن الطبقة السوداء الخارجية للبصل لا تسبب السرطان دائما، بل أن هناك نوعا آخر يكون فيها البصل ذات الطبقة السوداء آمنة، ويمكننا تناولها بدون إحداث أى ضرر بالجسم.

وأوضح "عز العرب" أن البصل المتسبب في السرطان تظهر عليه طبقة سوداء نتيجة لتكون فطر اسبرجيليوس فلافوس الذى يفرز مادة افلاتوكسين الضارة المسببة لأمراض كثيرة فى مقدمتها سرطان الكبد وتتوغل هذه المواد داخل البصلة بأكملها وتجعلها غير صالحة للتناول حتى لو تم غسلها وتنظيفها، أما البصل الآمن فتكون الطبقة السوداء الموجودة عليه نتيجة بعض الفطريات غير الضارة والتى تزال آثارها بالتخلص من الطبقة الخارجية وغسلها.

يذكر أن بعض المواقع تداولت تحذيرات من تناول البصل الذى يحتوى على طبقة سوداء نهائيا لأنها تسبب السرطان وأثار الأمر زعر بين المواطنين وابتعاد البعض عن تناول البصل.

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