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رياضة

صحف إيطاليا تركز على سعي يوفنتوس لضم مزيد من النجوم

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:25 م
صدى البلد
أ ش أ
ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، اليوم الجمعة، على سعى يوفنتوس لضم مزيد من النجوم، بعد ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إن "السعي من أجل ضم النجوم.. الأندية الكبرى بدأت في محاولة ضم الأبطال، يوفنتوس في مفترق طرق من أجل رابيو وبوجبا".

ونقلت الصحيفة تصريح أليجري، مدرب يوفنتوس، الذي قال فيه إن "يوفنتوس الآن يستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا". وأضافت: "مودريتش حزين ويريد الإنتر، بينما تعود الأضواء على إبراهيموفيتش وميلان". وتابعت: "بياتيك في البيانكونيري؟ عيون في نابولي أيضًا تراقبه".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان بشأن اتهام كريستيانو رونالدو بالاغتصاب في الولايات المتحدة: "رونالدو يريد أن يتم استجوابه.. ريال مدريد ووسائل الإعلام البرتغالية تهاجم بعضها البعض من خلال النفي والإنكار المضاد".

وعن عقوبة إغلاق مدرج ملعب يوفنتوس قالت: "يوفنتوس يخسر استئنافه ضد إغلاق الكورفا سود: العقوبة تضاعفت".

وقالت صحيفة "توتو سبورت": "الآن سأتحدث.. رونالدو على استعداد لإجراء مقابلة مع الشرطة عبر مكالمة فيديو للرد على اتهامات السيدة الأمريكية".

وتابعت عن ديربى ميلانو: "باريلا يلهب صراع إنتر وميلان.. جوهرة كالياري ظهرت لأول مرة مع إيطاليا، ويتم تعقبه من قبل جواسيس كلا الناديين.. إنه ديربي آخر من أجل ضم اللاعب.

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