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حوادث

جزار يهشم رأس صياد بـ ميزان فى مشاجرة بالعياط

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:27 م
اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة، في ضبط المتهم بإصابة صياد بسبب رفضه الصيد امام أرض ملكه.

تبلغ لمركز شرطة العياط من مستشفى العياط المركزى بوصول المدعو شعبان ع صياد، مصاب بنزيف بالمخ وكدمة بالرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج ولا يمكن إستجوابه وتم تحويله لمستشفى قصر العينى، ووجه اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات وضبط المتهم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين المصاب وعزام س جزار، بسبب إعتراض الأخير على قيام المجني عليه بالصيد أمام الأرض ملكه تعدى خلالها المذكور عليه بالضرب ( بوحدة ميزان ) محدثًا إصابته وفر هاربًا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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