الزيادة السكانية خطر يداهم مصر.. السيسي: لا أمل في تحسين الأوضاع دون مواجهتها.. ونواب: إصدار تشريع لتنظيم النسل ضرورة.. وللخطاب الدينى دور كبير.. والإعلام يعزز حملات التثقيف

الزيادة السكانية تحدٍ كبير أمام الدولة

مقترح برلماني لوضع دعم ثابت للأسرة الواحدة للحد من الزيادة السكانية

موازنة البرلمان:

الزيادة السكانية تلتهم التنمية والاستثمارات

ابراهيم نظير يطالب الحكومة بوضع برنامج تحفيزي للحد من الزيادة السكانية



هل لدولة أن تقوم في ظل هذا التحدى؟.. سؤال يوضح حقيقة الأوضاع فى الدولة المصرية، كما أنه ينبه الشعب لخطر يدق ناقوسه، بسبب الزيادة السكانية التي تحدث ومازال يتحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يسعى لتحقيق تنمية حقيقية تصنع دولة لها كيانها وسط العالم كله.. فالأزمة واحدة وتعددت طرق حلها، إلا أنه حتى تلك الفترة لم يكن هناك حد لهذه المشكلة التى تهدد موارد الدولة، وتلتهم خيراتها، ولم يكن تنبيه الرئيس الأخير، وبالتالى وجب وضع روشتة برلمانية من شأنها المساهمة فى حل تلك الأزمة حيث قالت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية تمثل كارثة كبرى تدمر كافة إجراءات التطوير الاستثماري والاقتصادي، كما أنها لا تتماشى مع التقدم الذي تسعى الدولة لإحرازه، مطالبة بضرورة تقنين وتنظيم تلك الزيادة.



وتابعت "عجمى" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من التنسيق مع كافة الوزارات، ووضع خطة توعوية شاملة، تضم وسائل الإعلام، ونشر الوعي بتنظيم الأسرة فى جميع القرى والمدارس ومجالس المرأة فضلا عن ضرورة تقنين الدعم الإقتصادي لكل أسرة.



وأضافت النائبة، أن وجود دعم من الدولة على كل طفل فى الأسرة الواحدة، بمثابة مساعدة على كثرة الإنجاب، مؤكدة أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن وضع دعم ثابت من الدولة لكل أسرة دون النظر لعدد الأطفال بها، على أن يتحمل رب الأسرة التكاليف الناجمة عن كثرة الإنجاب.



وأشارت إلى أن هناك بعض الأسر التى تستغل أطفالها فى التسول وتشغيلهم وعدم إلحاقهم بالتعليم، مؤكدة أن بعض البلدان لجأت إلى توقيع عقوبة السجن حال زيادة عدد الأطفال عن اثنين كما هو موجود فى الصين.



وأكدت أنها لا تريد أن نصل لتلك المرحلة، وعلى كافة مؤسسات الدولة أن تعمل فى الحد من الزيادة السكانية كلا فى مجاله، لأنها كارثة تبتلع موارد الدولة.



وقال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الزيادة السكانية تلتهم التنمية والاستثمارات التى تستهدفها الدولة لتحقيق التقدم الإقتصادى والإجتماعى للمواطنين، مطالبا بضرورة زيادة الوعي للشعب من خلال حملات التوعية التي تجوب جميع المحافظات.



وتابع "الفقى" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من إصدار تشريع لتنظيم النسل من خلال إعطاء دعم الدولة لأول طفلين فقط، على أن يتحمل رب الأسرة تكلفة الثالث والرابع، لافتا إلى أهمية الخطاب الدينى فى توعية المواطنين، وخاصة فى ظل بعض الأحاديث غير الصحيحة التى ينشرها البعض بأن تنظيم النسل أمر غير شرعى وحرام.



كما طالب النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة نشر التوعية فى كافة محافظات الجمهورية بشأن الحد من الزيادة السكانية، وخاصة محافظات الصعيد والمناطق الريفية.



وتابع نظير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن عقد ندوات تثقيفية فى كافة قرى مصر يعمل على تثقيف المواطنين، وإرشادهم للصالح العام، وخاصة أن الزيادة السكانية تلتهم الاستثمارات، والتنمية، قائلا: محافظات الصعيد والريفيين يمليون لتكوين عزوة، كما أنهم فى حالة عدم إنجابها لإناث، يلجأ الرجل للزواج مرة أخرى حتى يرزق بطفل".



وأضاف النائب أن كثرة الإنجاب تمثل أعباء إضافية على رب الأسرة نفسه فى المأكل والمشرب والمراحل التعليمية، وعليه لابد من نشر الوعي وتوضيح حجم التحديات التى تواجهها البلاد، مشيرا إلى أن الحد من الزيادة السكانية لا يحتاج إلى سن قوانين تعمل على ترهيب المواطن، وبالتالي تأتي بأثر سلبي.



وطالب النائب الحكومة ممثلة فى وزارات التضامن، والتربية والتعليم، والصحة، بعمل برنامج إعطاء مميزات للأسر المكونة من طفلين، واتخاذ قرارات فى هذا الشأن، فضلا عن تأكيد أن الحد من الزيادة السكانية يمثل قضية حياة أو موت.



كما طالب النائب وسائل الإعلامية، بعودة حملات التوعية الإعلامية، دون بهرجة وأيضا فى إطار يتقبله المواطن العادى، قائلا: لا مانع من خدمة الوطن وتخصيص أوقات لبث المادة الإعلامية التى تهدف لنشر الوعى والحد من الزيادة السكانية".