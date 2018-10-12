وكيل زراعة البحيرة: منظومة الكارت الذكى لصالح الفلاحين.. صور

أكد الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة انتظام سير العمل فى منظومة استخراج الكارت الذكى للفلاح، مشيرا إلى اختيار البحيرة ضمن 5 محافظات للبدء فى تفعيل عملية ميكنة الجمعيات الزراعية كمرحلة أولى فى شهر نوفمبر المقبل.



وقال وكيل زراعة البحيرة فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إن منظومة الكارت الذكى للفلاح تعمل على النهوض بالعمل ولصالح الفلاح وتتميز بأنها تسهم فى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل الإدارات الزراعية بالبحيرة، بالإضافة إلى أنها تساعد فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتجها تلك الأراضي الزراعية بدائرة المحافظة.



وأشار حجاج إلى أن منظومة الكارت الذكى تعمل على تطوير الخطط التنموية الزراعية التى يتم تنفيذها وتيسر حصول المزارعين على أي مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى يتم زراعتها "القمح – قصب السكر- الأرز - الذرة" وتؤدى إلى سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وتوفير الخدمات الإرشادية، وإمكانية إضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين.



ومن جانبه أوضح المهندس شاهين فؤاد مدير إدارة المعلومات بمديرية الزراعة بالبحيرة أنه بخصوص كارت الفلاح تم إنجاز 10279 استمارة خلال أغسطس و15688 خلال سبتمبر 2018 بإجمالي 25967 استمارة ليصبح إجمالي ما تم إنجازه بالمديرية حتي اليوم 318822 استمارة بنسبة إنجاز 82%، مشيرا إلى أن أعلى الإدارات من حيث نسبة الإنجاز وادي النطرون "إدكو و جناكليس 98% ــ 95% ـــ 94%" و أقل الإدارات من حيث نسبة الإنجاز كفر الدوار ورشيد وحوش عيسى 69 % و 70 % و 74 % علي التوالي.