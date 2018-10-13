اليوم.. عروض للسينما المستقلة بالهناجر

يقيم المركز القومى للسينما، عروض نادى السينما المستقلة بمركز الهناجر، وذلك اليوم السبت المقبل في تمام الثامنة مساء.



ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الروائي الطويل "الزائر" للمخرج محمد سمير بطولة محمد سمير وسامى مغاورى وايمن الشيمى.



وبمناسبة احتفال المركز القومي للسينما بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة سيتم عرض الفيلم الوثائقي "صائد الدبابات" للمخرج خيرى بشارة.



ويستضيف النادى الناقد السينمائى "أسامه عبد الفتاح" للحديث حول السينما المستقلة والأفلام التي سيتم عرضها في ندوة يديرها الناقد إسلام أحمد على.