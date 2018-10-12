مستقبل وطن يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية السيسي في مكافحة الإرهاب

أشاد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، أمس الخميس، مؤكدا أن الرئيس يسعى دائمًا لمصلحة الوطن، وأن مصر أثبتت أنها عصية على الانكسار ولديها قدرة على صنع السلام بنفس قدرتها على الانتصار في الحرب.



وأكد "ناصر"، أن الشعب المصري يعاهد الرئيس على تحقيق مزيد من الانتصارات في مجالات التنمية والبناء والإنتاج تماما كما تحقق قواتنا المسلحة الباسلة الانتصارات المتواصلة على أرض المعارك ضد الإرهاب وتأمين البلاد وحماية أمن مصر القومي.



وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر بقيادة السيسى واجهت تحديًا صعبًا وهو الحفاظ على الدولة ومنع انهيارها، واستطاعت محاصرة خطر الإرهاب الأسود وتثبيت أركان الدولة وإعادة الثقة لها لافتا الى أن تضحيات شهداء الجيش المصري في سيناء أثمرت سلامًا للمصريين، ومصر تتذكر بطولات أبنائها ولا تنساهم.



وطالب "ناصر"، المجتمع الدولي بسرعة تنفيذ رؤية مصر الواضحة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى في شأن مكافحة الإرهاب بصورة شاملة، مؤكدا ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولى برؤية الرئيس السيسى بشأن الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن .