المحامين توقع بروتوكول تعاون مع الوطنية للإعلام .. عاشور: يهدف لتدريب شباب المهنة.. الضو: سنستعين بمخرجين وسيناريست

المحامين توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتدريب الكوادر الاعلامية لشباب المحامين

عاشور:

المحاماة فن وموهبة تحتاج لمزيد من التدريب

الأمين العام المساعد للمحامين :

سنستعين بمخرجين وسيناريست للتدريب على فن الإلقاء

رئيس معهد الإذاعة والتلفزيون :