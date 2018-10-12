المحامين توقع بروتوكول تعاون مع الوطنية للإعلام .. عاشور: يهدف لتدريب شباب المهنة.. الضو: سنستعين بمخرجين وسيناريست

المحامين توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتدريب الكوادر الاعلامية لشباب المحامين
عاشور:
عاشور:
المحاماة فن وموهبة تحتاج لمزيد من التدريب
الأمين العام المساعد للمحامين :
الأمين العام المساعد للمحامين :
سنستعين بمخرجين وسيناريست للتدريب على فن الإلقاء
رئيس معهد الإذاعة والتلفزيون :
رئيس معهد الإذاعة والتلفزيون :
المحامون المصريون ليسوا أقل من المحامين العرب
وقعت نقابة المحامين بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في معهد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بقاعة مجلس الأمناء بمبنى التلفزيون.
وشهد البروتوكول توقيع سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، عليه، حيث يهدف لتدريب كوادر المعهد الإعلامية لشباب المحامين بمعهد المحاماة خلال الدورة المقبلة على كتابة السيناريو والالقاء والتمثيل بالصوت ولغة الجسد وغيرها من المهارات.
وأعرب "عاشور" عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للاعلام ونقابة المحامين يشمل تدريب المحامين على الإلقاء وفن الأداء الصوتي ومواجهة الحشود؛ إضافة إلى استخدام لغة الجسد السليمة في المرافعات وتقديم محتوى إعلامي يدعم المحامين المصريين.
وأوضح نقييب المحامين، خلال توقيعه البروتوكول مع د.خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون نيابة عن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وبحضور أحمد طه رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية لرئاسة الاتحاد ان المحامين في حاجة الى الاستفادة من النواحي الإعلامية واستخدام الخطاب الجسدي واللغوي في المحكمة .
وقال "عاشور" على هامش توقيع البروتوكول: "نعتبر المحاماة نوع من أنواع الفنون، فهي موهبة تحتاج للتدريب، وفي هذا الإطار سعينا للاستفادة من الخبرات الاعلامية المتواجدة لدى معهد الإذاعة والتلفزيون لتطوير شباب المحامين الدارسين بمعهد المحاماة".
وأوضح: "أعداد المحامين الدارسين بمعهد المحاماة كبيرة ومنتشرون على مستوى الجمهورية، ونحتاج لنقل هذه المهارات والخبرات المختلفة المتواجدة لدى معهد الإذاعة والتلفزيون لمواقع معاهد المحاماة المختلفة لجعل الاستفادة للمحامين من مرسى مطروح إلى أسوان متاحة بذات الإمكانيات"، مشددا: "لا أريد أن يقتصر الأمر على القاهرة والجيزة فقط".
كما كشف أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين ، عن تفاصيل بروتوكول التعاون بين نقابة المحامين و "الوطنية للإعلام" ممثلة في معهد الإذاعة والتليفزيون لتدريب شباب المحامين.
وقال الضو فى تصريحات لـ"ـصدى البلد"، ان البروتوكول هدفة إعداد المحامين الدارسين بمعهد المحاماة على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل نقل هذه المهارات والخبرات المختلفة المتواجدة لدى معهد الإذاعة والتلفزيون لمواقع معاهد المحاماة، مشيرًا ان التدريب سيتم من خلال الإستعانة بعدد من المخرجين وكتاب السناريو العاملون بماسبيرو لتدريب المحامين على كتابة السيناريو والالقاء والتمثيل بالصوت ولغة الجسد وذلك للإستعانة بهذة الخبرات اثناء المرافعات.
وأوضح ، الأمين العام ، ان التدريب سيبدأ بشكل مبدأى فى محافظة القاهرة فقط ، وبعد ذلك سيتم تعميمه على كافة محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات لكافة المحامين بمصر.
من جانبه، أكد رئيس معهد اتحاد الإذاعة والتلفزيون، على احترامه الشديد للقضاء الواقف، معربا عن أمنياته أن تفيد القدرات الإعلامية بالمعهد شباب المحامين.
كما ثمن "فتح الله" ما تفعله نقابة المحامين للحفاظ على المهنة والتطوير الذاتي، مضيفا: "أتمنى التوفيق للنقابة فالمحاماة مشعل من مشاعل العدالة، والمحامين المصريين ليسوا أقل من المحامين العرب".
حضر توقيع البروتوكول، أدهم العشماوي، وعبد الجواد أحمد عضوي مجلس نقابة المحامين، و أحمد طه رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعدد من القيادات الإعلامية بالمعهد.
وقعت نقابة المحامين بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في معهد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بقاعة مجلس الأمناء بمبنى التلفزيون.
وشهد البروتوكول توقيع سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، عليه، حيث يهدف لتدريب كوادر المعهد الإعلامية لشباب المحامين بمعهد المحاماة خلال الدورة المقبلة على كتابة السيناريو والالقاء والتمثيل بالصوت ولغة الجسد وغيرها من المهارات.
وأعرب "عاشور" عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للاعلام ونقابة المحامين يشمل تدريب المحامين على الإلقاء وفن الأداء الصوتي ومواجهة الحشود؛ إضافة إلى استخدام لغة الجسد السليمة في المرافعات وتقديم محتوى إعلامي يدعم المحامين المصريين.
وأوضح نقييب المحامين، خلال توقيعه البروتوكول مع د.خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون نيابة عن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وبحضور أحمد طه رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية لرئاسة الاتحاد ان المحامين في حاجة الى الاستفادة من النواحي الإعلامية واستخدام الخطاب الجسدي واللغوي في المحكمة .
وقال "عاشور" على هامش توقيع البروتوكول: "نعتبر المحاماة نوع من أنواع الفنون، فهي موهبة تحتاج للتدريب، وفي هذا الإطار سعينا للاستفادة من الخبرات الاعلامية المتواجدة لدى معهد الإذاعة والتلفزيون لتطوير شباب المحامين الدارسين بمعهد المحاماة".
وأوضح: "أعداد المحامين الدارسين بمعهد المحاماة كبيرة ومنتشرون على مستوى الجمهورية، ونحتاج لنقل هذه المهارات والخبرات المختلفة المتواجدة لدى معهد الإذاعة والتلفزيون لمواقع معاهد المحاماة المختلفة لجعل الاستفادة للمحامين من مرسى مطروح إلى أسوان متاحة بذات الإمكانيات"، مشددا: "لا أريد أن يقتصر الأمر على القاهرة والجيزة فقط".
كما كشف أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين ، عن تفاصيل بروتوكول التعاون بين نقابة المحامين و "الوطنية للإعلام" ممثلة في معهد الإذاعة والتليفزيون لتدريب شباب المحامين.
وقال الضو فى تصريحات لـ"ـصدى البلد"، ان البروتوكول هدفة إعداد المحامين الدارسين بمعهد المحاماة على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل نقل هذه المهارات والخبرات المختلفة المتواجدة لدى معهد الإذاعة والتلفزيون لمواقع معاهد المحاماة، مشيرًا ان التدريب سيتم من خلال الإستعانة بعدد من المخرجين وكتاب السناريو العاملون بماسبيرو لتدريب المحامين على كتابة السيناريو والالقاء والتمثيل بالصوت ولغة الجسد وذلك للإستعانة بهذة الخبرات اثناء المرافعات.
وأوضح ، الأمين العام ، ان التدريب سيبدأ بشكل مبدأى فى محافظة القاهرة فقط ، وبعد ذلك سيتم تعميمه على كافة محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات لكافة المحامين بمصر.
من جانبه، أكد رئيس معهد اتحاد الإذاعة والتلفزيون، على احترامه الشديد للقضاء الواقف، معربا عن أمنياته أن تفيد القدرات الإعلامية بالمعهد شباب المحامين.
كما ثمن "فتح الله" ما تفعله نقابة المحامين للحفاظ على المهنة والتطوير الذاتي، مضيفا: "أتمنى التوفيق للنقابة فالمحاماة مشعل من مشاعل العدالة، والمحامين المصريين ليسوا أقل من المحامين العرب".
حضر توقيع البروتوكول، أدهم العشماوي، وعبد الجواد أحمد عضوي مجلس نقابة المحامين، و أحمد طه رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعدد من القيادات الإعلامية بالمعهد.