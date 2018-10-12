الإمبراطور الياباني أكيهيتو يستضيف آخر حفل له في نوفمبر.. لهذا السبب

قال مسئول ياباني رفيع المستوى إن الإمبراطور الياباني أكيهيتو سيستضيف آخر حفل له بالحديقة في 9 نوفمبر المقبل، قبل أن يتنازل عن العرش نهاية أبريل المقبل.



وقال جراند ستيوارت شينشيرو ياماموتو، أحد المتحدثين باسم العائلة الإمبراطورية - في مؤتمر صحفي -"بما أن الإمبراطور سيكون مشغولًا قبل أن يتنازل عن

العرش في 30 أبريل المقبل، لن يُعقد الحفل، الذي يجرى مرتين سنويا، في الربيع كما هو مقرر".



وسيواصل الابن الأكبر للإمبراطور ولي العهد ناروهيتو، الذي سيتولى ولاية العرش اعتبارا من أول مايو المقبل، إقامة حفلات الحديقة، حيث يتبادل أفراد العائلة الإمبراطورية التهاني ويختلطون مع ما يقرب من ألفي مدعو، بما في ذلك من عوالم الثقافة الشعبية والرياضة والأكاديمية والسياسة.



وأضاف ياماموتو، وفقا لموقع صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أنه سيكون من الصعب على الإمبراطور الجديد وقرينته الإمبراطورة استضافة أول حفل رسمي بالحديقة الربيع المقبل وذلك لإقامة سلسلة من الاحتفالات والطقوس المهمة المتعلقة بالتتويج.