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مرأة

طريقة عمل باباروتى للشيف غادة التلى

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:45 م
باباروتى
باباروتى
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل باباروتى بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير طريقة عمل باباروتى:
3 أكواب دقيق
ربع كوب سمنة
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ربع كوب سكر
بيضة
ملعقة كبيرة خميرة
"الحشوة"
150 جرام زبدة الوجه
ثلثى كوب دقيق
100 جرام زبدة
بيضة
ثلاثة أرباع كوب سكر بنى
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
2 ملعقة كبيرة ماء
فانيليا

طريقة عمل باباروتى:
* باستخدام العجان اخلطي مكونات العجين الجافة عدا الفانيليا ثم ضيفي البيض تدريجيًا و الفانيليا و السمنة ثم ضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على قوام مناسب للعجين
* افردي العجين و اصنعي منه كرات بداخل كل منها مكعب زبدة ثم اتركيها لتتخمر قليلاُ
* باستخدام العجان أيضًا اخلطي مكونات السكر البنى و الزبدة ثم ضيفي الدقيق و القرفة
* ضيفي البيض والفانيليا ثم القهوة بعد إذابتها فى 2 ملعقة من الماء
* باستخدام كيس حلوانى غطى وجه الباباروتى بخليط الوجه ثم ادخليه الفرن حتى تمام التسوية و يقدم بالهنا

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