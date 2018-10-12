موانئ بورسعيد تستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامه بالموانئ اليوم الجمعة 8 سفن.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 2 سفينة ومتواجد علي الارصفه 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفن.



كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة و يتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة .



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.