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محافظات

موانئ بورسعيد تستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:30 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامه بالموانئ اليوم الجمعة 8 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 2 سفينة ومتواجد علي الارصفه 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفن.

كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة و يتواجد على أرصفة الميناء 2 سفينة .

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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