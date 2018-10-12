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تعليم

خدمة اجتماعية حلوان تعلن موعد المعسكرات التدريبية للطلاب

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
مارتينا صبحى
أعلنت كلية خدمة اجتماعية بجامعة حلوان عن موعد المعسكر التدريبى لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية، حيث من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 27 من الشهر الجارى .

وأكدت الكلية فى بيان لها، أن المعسكر إجباري لطلاب الفرقة الثالثة الذين لم يلتزموا بحضور المعسكر فى الميعاد السابق الذى تم تحديده مسبقًا.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية بالمعسكر ستبدأ فى تمام الساعة 8 صباحًا داخل كلية الخدمة الإجتماعية .

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