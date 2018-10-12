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رياضة

تونس تفتح ملعب رادس مجانا أمام الأطفال والسيدات لمواجهة النيجر غدا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:31 م
أرشيفية
أرشيفية
يسرى غازى
قررت الجامعة التونسية لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجرئ فتح الباب أمام حضور الاطفال والنساء لحضور مباراة تونس والنيجر المقرر اقامتها غدا السبت فى إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم 2019 بالكاميرون بشكل مجانى.

وتقرر إقامة مواجهة نسور قرطاج والنيجر غدا السبت على استاد الملعب الاولمبي برادس.

ووضعت الجامعة التونسية شرطا وضوابط لدخول السيدات والأطفال الى المدرجات بشكل مجانى ورهنت تواجدهم برفقة شخص حامل لتذكرة.

يذكر ان تونس تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط عقب الفوز على منتخب مصر بهدف دون رد فى الجولة الاولى والتغلب على سوازيلاند بثنائية نظيفة فى الجولة الثانية.

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