ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

القس الأمريكي أندرو برونسون يغادر تركيا عائدا إلى بلاده بعد إطلاق سراحه

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:43 م
القس الأمريكي المحتجز
القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برونسون
أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن محامي القس الأمريكي أندرو برونسون قال إن الأخير في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات التركية.

ومثل القس الأمريكي ــــ الذي أثار اعتقاله ثم وضعه في الإقامة الجبرية في تركيا، أزمة خطيرة بين أنقرة وواشنطن ــــ مرة جديدة الجمعة أمام محكمة تركية، على خلفية ضغوط أمريكية شديدة من أجل إطلاق سراحه.

وكان برونسون يشرف على كنيسة صغيرة في إزمير، ومنذ نهاية يوليو، فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد حبسه لسنة ونصف بتهمتي "الإرهاب" و"التجسس"، وهو ما ينفيه قطعا.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برونسون بأنه "وطني عظيم"، وقال إنه محتجز "كرهينة".

وقبل زيارته القس الأسبوع الماضي، قال محاميه تجيم هالافورت إن موكله "في صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة"، لكن "الانتظار القلق يتواصل".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قدم المحامي التماسا لدى المحكمة الدستورية لإطلاق سراح القس، وقال إنه يعتقد بأن "المحكمة ستجعل من القضية أولوية لكن حكما نهائيا قد يستغرق عدة أشهر".

وأثار اعتقاله ثم وضعه في الإقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة، وفرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على أنقرة التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.

ترشيحاتنا

قصة ملك إي سواتيني منافس مصر في إفريقيا: متزوج 15 امرأة وله 210 إخوة ويحارب الإيدز بـ«العفة القديمة»

تغييرات بالجملة في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام سوازيلاند

تاون جاس تكشف سبب انفجار عقار حلوان

شاهد.. آخر ما كتبته غنوة شقيقة أنغام قبل موتها فى حادث

بريطانيا تحتفل اليوم بزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث‎..صور

مواقف محرجة بسبب قبعات النساء في حفل زفاف الأميرة يوجيني.. صور

اللحظات الأولى لحفل زفاف الأميرة يوجينى حفيدة الملكة إليزبيث.. فيديو

اختراق المجال الجوي لقاعدة عسكرية إسرائيلية

أفضلية تاريخية لـ الفراعنة .. منتخب مصر يضرب سوازيلاند بالعشرة وديا .. فيديو

من هو محمد ديوجي «أقوى رجال أفريقيا» المختطف في تنزانيا؟

القبض على سائق السيارة المتسببة في وفاة شقيقة الفنانة أنغام

القس الأمريكي أندرو برونسون يغادر تركيا عائدا إلى بلاده بعد إطلاق سراحه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 2099 جهازا كهربائيا مجهولة المصدر بالوراق.. صور

الـHair scarf تتربع على عرش موضة تسريحات شعر 2018.. صور

مواقف محرجة بسبب قبعات النساء في حفل زفاف الأميرة يوجيني.. صور

المصريون يسخرون من حفل زفاف الأميرة يوجينى: مفيش حتة جاتوه عالم بخيلة.. صور

روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

فيديو

اكتشاف معمل إيراني لتصنيع العبوات الناسفة باليمن
نائب الوزير: خبراء أجانب لتطوير مناهج التعليم الفنى.. فيديو
شاهد..حفل زفاف حفيدة الملكة إليزابيث في مقر إقامة الأسرة المالكة
اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم
القابضة للنقل: مصر تتسلم 13 أتوبيسا من الصين في إطار التعاون المشترك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟