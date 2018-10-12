القس الأمريكي أندرو برونسون يغادر تركيا عائدا إلى بلاده بعد إطلاق سراحه

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن محامي القس الأمريكي أندرو برونسون قال إن الأخير في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات التركية.



ومثل القس الأمريكي ــــ الذي أثار اعتقاله ثم وضعه في الإقامة الجبرية في تركيا، أزمة خطيرة بين أنقرة وواشنطن ــــ مرة جديدة الجمعة أمام محكمة تركية، على خلفية ضغوط أمريكية شديدة من أجل إطلاق سراحه.



وكان برونسون يشرف على كنيسة صغيرة في إزمير، ومنذ نهاية يوليو، فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد حبسه لسنة ونصف بتهمتي "الإرهاب" و"التجسس"، وهو ما ينفيه قطعا.



ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برونسون بأنه "وطني عظيم"، وقال إنه محتجز "كرهينة".



وقبل زيارته القس الأسبوع الماضي، قال محاميه تجيم هالافورت إن موكله "في صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة"، لكن "الانتظار القلق يتواصل".



وفي وقت سابق هذا الشهر، قدم المحامي التماسا لدى المحكمة الدستورية لإطلاق سراح القس، وقال إنه يعتقد بأن "المحكمة ستجعل من القضية أولوية لكن حكما نهائيا قد يستغرق عدة أشهر".



وأثار اعتقاله ثم وضعه في الإقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة، وفرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على أنقرة التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.

